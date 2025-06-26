Moedas / SKT
SKT: Tanger Inc
33.86 USD 0.11 (0.32%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SKT para hoje mudou para -0.32%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 33.60 e o mais alto foi 34.22.
Veja a dinâmica do par de moedas Tanger Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
33.60 34.22
Faixa anual
28.69 37.55
- Fechamento anterior
- 33.97
- Open
- 34.22
- Bid
- 33.86
- Ask
- 34.16
- Low
- 33.60
- High
- 34.22
- Volume
- 368
- Mudança diária
- -0.32%
- Mudança mensal
- 0.62%
- Mudança de 6 meses
- 0.21%
- Mudança anual
- 2.08%
