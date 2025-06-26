货币 / SKT
SKT: Tanger Inc
34.29 USD 0.59 (1.75%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SKT汇率已更改1.75%。当日，交易品种以低点33.75和高点34.44进行交易。
关注Tanger Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SKT新闻
- Tanger以1.3亿美元收购堪萨斯城Legends Outlets购物中心
- Tanger acquires Legends Outlets in Kansas City for $130 million
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Kimco Earns Credit Rating Upgrade, Boosts Shareholder Confidence
- Cool Enough For Cuts
- Tanger: Quality REIT At A Fair Price (NYSE:SKT)
- Tanger: Sell This Outlet Owner On Both Structural And Cyclical Risks (NYSE:SKT)
- Dividend Investing: 2 Names To Sell, 2 To Buy Today
- 3 Dividend Stocks to Double Up on Right Now
- One Very Overrated And One Very Underrated REIT
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- These 2 Dirt Cheap Dividend Stocks Just Reported Fantastic Earnings -- Here's Why You Should Take a Closer Look
- Tanger Inc. (SKT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Tanger (SKT) Beats Q2 FFO and Revenue Estimates
- Tanger Q2 2025 slides: 96.6% occupancy rate amid strategic portfolio expansion
- Agree Realty (ADC) Matches Q2 FFO Estimates
- Kite Realty Group (KRG) Matches Q2 FFO Estimates
- Fed Looms Over Mid-Summer Rally
- Citi reiterates Buy rating on Tanger Factory Outlet Centers stock at $36
- Barclays bullish on Kimco, Federal Realty as it launches coverage of retail REITs
- Tanger Factory Outlet Centers stock initiated at Equalweight by Barclays
- Barclays begins coverage on six U.S. shopping center REITs, rates 2 stocks Buy
- National Retail Properties Stock: A High-Quality REIT Gem (NYSE:NNN)
日范围
33.75 34.44
年范围
28.69 37.55
- 前一天收盘价
- 33.70
- 开盘价
- 33.75
- 卖价
- 34.29
- 买价
- 34.59
- 最低价
- 33.75
- 最高价
- 34.44
- 交易量
- 689
- 日变化
- 1.75%
- 月变化
- 1.90%
- 6个月变化
- 1.48%
- 年变化
- 3.38%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值