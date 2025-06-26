Devises / SKT
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
SKT: Tanger Inc
33.39 USD 0.42 (1.24%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SKT a changé de -1.24% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 33.25 et à un maximum de 33.86.
Suivez la dynamique Tanger Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SKT Nouvelles
- Tanger acquiert Legends Outlets à Kansas City pour 130 millions $
- Tanger acquires Legends Outlets in Kansas City for $130 million
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Kimco Earns Credit Rating Upgrade, Boosts Shareholder Confidence
- Cool Enough For Cuts
- Tanger: Quality REIT At A Fair Price (NYSE:SKT)
- Tanger: Sell This Outlet Owner On Both Structural And Cyclical Risks (NYSE:SKT)
- Dividend Investing: 2 Names To Sell, 2 To Buy Today
- 3 Dividend Stocks to Double Up on Right Now
- One Very Overrated And One Very Underrated REIT
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- These 2 Dirt Cheap Dividend Stocks Just Reported Fantastic Earnings -- Here's Why You Should Take a Closer Look
- Tanger Inc. (SKT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Tanger (SKT) Beats Q2 FFO and Revenue Estimates
- Tanger Q2 2025 slides: 96.6% occupancy rate amid strategic portfolio expansion
- Agree Realty (ADC) Matches Q2 FFO Estimates
- Kite Realty Group (KRG) Matches Q2 FFO Estimates
- Fed Looms Over Mid-Summer Rally
- Citi reiterates Buy rating on Tanger Factory Outlet Centers stock at $36
- Barclays bullish on Kimco, Federal Realty as it launches coverage of retail REITs
- Tanger Factory Outlet Centers stock initiated at Equalweight by Barclays
- Barclays begins coverage on six U.S. shopping center REITs, rates 2 stocks Buy
- National Retail Properties Stock: A High-Quality REIT Gem (NYSE:NNN)
Range quotidien
33.25 33.86
Range Annuel
28.69 37.55
- Clôture Précédente
- 33.81
- Ouverture
- 33.68
- Bid
- 33.39
- Ask
- 33.69
- Plus Bas
- 33.25
- Plus Haut
- 33.86
- Volume
- 1.652 K
- Changement quotidien
- -1.24%
- Changement Mensuel
- -0.77%
- Changement à 6 Mois
- -1.18%
- Changement Annuel
- 0.66%
20 septembre, samedi