QuotazioniSezioni
Valute / SKT
Tornare a Azioni

SKT: Tanger Inc

33.39 USD 0.42 (1.24%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SKT ha avuto una variazione del -1.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 33.25 e ad un massimo di 33.86.

Segui le dinamiche di Tanger Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SKT News

Intervallo Giornaliero
33.25 33.86
Intervallo Annuale
28.69 37.55
Chiusura Precedente
33.81
Apertura
33.68
Bid
33.39
Ask
33.69
Minimo
33.25
Massimo
33.86
Volume
1.652 K
Variazione giornaliera
-1.24%
Variazione Mensile
-0.77%
Variazione Semestrale
-1.18%
Variazione Annuale
0.66%
20 settembre, sabato