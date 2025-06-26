Valute / SKT
SKT: Tanger Inc
33.39 USD 0.42 (1.24%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SKT ha avuto una variazione del -1.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 33.25 e ad un massimo di 33.86.
Segui le dinamiche di Tanger Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
33.25 33.86
Intervallo Annuale
28.69 37.55
- Chiusura Precedente
- 33.81
- Apertura
- 33.68
- Bid
- 33.39
- Ask
- 33.69
- Minimo
- 33.25
- Massimo
- 33.86
- Volume
- 1.652 K
- Variazione giornaliera
- -1.24%
- Variazione Mensile
- -0.77%
- Variazione Semestrale
- -1.18%
- Variazione Annuale
- 0.66%
20 settembre, sabato