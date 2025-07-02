KurseKategorien
Währungen / SKT
Zurück zum Aktien

SKT: Tanger Inc

33.81 USD 0.16 (0.47%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SKT hat sich für heute um -0.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.60 bis zu einem Hoch von 34.22 gehandelt.

Verfolgen Sie die Tanger Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SKT News

Tagesspanne
33.60 34.22
Jahresspanne
28.69 37.55
Vorheriger Schlusskurs
33.97
Eröffnung
34.22
Bid
33.81
Ask
34.11
Tief
33.60
Hoch
34.22
Volumen
1.538 K
Tagesänderung
-0.47%
Monatsänderung
0.48%
6-Monatsänderung
0.06%
Jahresänderung
1.93%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K