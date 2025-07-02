Währungen / SKT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SKT: Tanger Inc
33.81 USD 0.16 (0.47%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SKT hat sich für heute um -0.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.60 bis zu einem Hoch von 34.22 gehandelt.
Verfolgen Sie die Tanger Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SKT News
- Tanger übernimmt Legends Outlets in Kansas City für 130 Millionen US-Dollar
- Tanger acquires Legends Outlets in Kansas City for $130 million
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Kimco Earns Credit Rating Upgrade, Boosts Shareholder Confidence
- Cool Enough For Cuts
- ZDF und RTL kaufen TV-Paket mit je 15 Spielen des DFB-Pokals
- Tanger: Quality REIT At A Fair Price (NYSE:SKT)
- Tanger: Sell This Outlet Owner On Both Structural And Cyclical Risks (NYSE:SKT)
- Dividend Investing: 2 Names To Sell, 2 To Buy Today
- 3 Dividend Stocks to Double Up on Right Now
- One Very Overrated And One Very Underrated REIT
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- These 2 Dirt Cheap Dividend Stocks Just Reported Fantastic Earnings -- Here's Why You Should Take a Closer Look
- Tanger Inc. (SKT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Tanger (SKT) Beats Q2 FFO and Revenue Estimates
- Tanger Q2 2025 slides: 96.6% occupancy rate amid strategic portfolio expansion
- Agree Realty (ADC) Matches Q2 FFO Estimates
- Kite Realty Group (KRG) Matches Q2 FFO Estimates
- Fed Looms Over Mid-Summer Rally
- Citi reiterates Buy rating on Tanger Factory Outlet Centers stock at $36
- Barclays bullish on Kimco, Federal Realty as it launches coverage of retail REITs
- Tanger Factory Outlet Centers stock initiated at Equalweight by Barclays
- Barclays begins coverage on six U.S. shopping center REITs, rates 2 stocks Buy
Tagesspanne
33.60 34.22
Jahresspanne
28.69 37.55
- Vorheriger Schlusskurs
- 33.97
- Eröffnung
- 34.22
- Bid
- 33.81
- Ask
- 34.11
- Tief
- 33.60
- Hoch
- 34.22
- Volumen
- 1.538 K
- Tagesänderung
- -0.47%
- Monatsänderung
- 0.48%
- 6-Monatsänderung
- 0.06%
- Jahresänderung
- 1.93%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K