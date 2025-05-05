Dövizler / SKE
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
SKE: Skeena Resources Limited
18.04 USD 0.90 (5.25%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SKE fiyatı bugün 5.25% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 17.33 ve Yüksek fiyatı olarak 18.20 aralığında işlem gördü.
Skeena Resources Limited hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SKE haberleri
- Skeena Resources Limited (SKE:CA) Presents at 2025 Precious Metals Summit - Beaver Creek - Slideshow (TSX:SKE:CA)
- Skeena Resources stock initiated with Buy rating at TD Securities
- Skeena Resources reduces ownership stake in TDG Gold after transactions
- Skeena Resources: Eskay Creek Is Developing Smoothly Into A Gold Equivalent Mine
- Skeena Gold & Silver Announces Results of Annual General Meeting
- BMO Capital reiterates Skeena Resources stock rating on Eskay Creek progress
- Dolly Varden Silver: Prime Real Estate In The Golden Triangle Of British Columbia
- Skeena Gold & Silver Signs Interconnection Agreement with Coast Mountain Hydro and Secures Access to Clean, Cost-Effective Energy Supply for Eskay Creek
- Skeena Resources announces annual shareholder meeting
- Skeena Gold & Silver Reports Q1 2025 Financial Results
- Gold Prices, Mining Stocks Climb On These Not-So-Surprising Factors
Günlük aralık
17.33 18.20
Yıllık aralık
7.32 19.14
- Önceki kapanış
- 17.14
- Açılış
- 17.36
- Satış
- 18.04
- Alış
- 18.34
- Düşük
- 17.33
- Yüksek
- 18.20
- Hacim
- 1.233 K
- Günlük değişim
- 5.25%
- Aylık değişim
- 4.64%
- 6 aylık değişim
- 78.79%
- Yıllık değişim
- 111.24%
21 Eylül, Pazar