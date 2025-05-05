FiyatlarBölümler
Dövizler / SKE
SKE: Skeena Resources Limited

18.04 USD 0.90 (5.25%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SKE fiyatı bugün 5.25% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 17.33 ve Yüksek fiyatı olarak 18.20 aralığında işlem gördü.

Skeena Resources Limited hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
17.33 18.20
Yıllık aralık
7.32 19.14
Önceki kapanış
17.14
Açılış
17.36
Satış
18.04
Alış
18.34
Düşük
17.33
Yüksek
18.20
Hacim
1.233 K
Günlük değişim
5.25%
Aylık değişim
4.64%
6 aylık değişim
78.79%
Yıllık değişim
111.24%
