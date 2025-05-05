货币 / SKE
SKE: Skeena Resources Limited
18.31 USD 0.39 (2.09%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SKE汇率已更改-2.09%。当日，交易品种以低点18.20和高点19.14进行交易。
关注Skeena Resources Limited动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SKE新闻
- Skeena Resources Limited (SKE:CA) Presents at 2025 Precious Metals Summit - Beaver Creek - Slideshow (TSX:SKE:CA)
- Skeena Resources stock initiated with Buy rating at TD Securities
- Skeena Resources reduces ownership stake in TDG Gold after transactions
- Skeena Resources: Eskay Creek Is Developing Smoothly Into A Gold Equivalent Mine
- Skeena Gold & Silver Announces Results of Annual General Meeting
- BMO Capital reiterates Skeena Resources stock rating on Eskay Creek progress
- Dolly Varden Silver: Prime Real Estate In The Golden Triangle Of British Columbia
- Skeena Gold & Silver Signs Interconnection Agreement with Coast Mountain Hydro and Secures Access to Clean, Cost-Effective Energy Supply for Eskay Creek
- Skeena Resources announces annual shareholder meeting
- Skeena Gold & Silver Reports Q1 2025 Financial Results
- Gold Prices, Mining Stocks Climb On These Not-So-Surprising Factors
日范围
18.20 19.14
年范围
7.32 19.14
- 前一天收盘价
- 18.70
- 开盘价
- 19.14
- 卖价
- 18.31
- 买价
- 18.61
- 最低价
- 18.20
- 最高价
- 19.14
- 交易量
- 1.840 K
- 日变化
- -2.09%
- 月变化
- 6.21%
- 6个月变化
- 81.47%
- 年变化
- 114.40%
