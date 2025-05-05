시세섹션
통화 / SKE
주식로 돌아가기

SKE: Skeena Resources Limited

18.04 USD 0.90 (5.25%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

SKE 환율이 오늘 5.25%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 17.33이고 고가는 18.20이었습니다.

Skeena Resources Limited 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SKE News

일일 변동 비율
17.33 18.20
년간 변동
7.32 19.14
이전 종가
17.14
시가
17.36
Bid
18.04
Ask
18.34
저가
17.33
고가
18.20
볼륨
1.233 K
일일 변동
5.25%
월 변동
4.64%
6개월 변동
78.79%
년간 변동율
111.24%
20 9월, 토요일