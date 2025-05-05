통화 / SKE
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
SKE: Skeena Resources Limited
18.04 USD 0.90 (5.25%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SKE 환율이 오늘 5.25%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 17.33이고 고가는 18.20이었습니다.
Skeena Resources Limited 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SKE News
- Skeena Resources Limited (SKE:CA) Presents at 2025 Precious Metals Summit - Beaver Creek - Slideshow (TSX:SKE:CA)
- Skeena Resources stock initiated with Buy rating at TD Securities
- Skeena Resources reduces ownership stake in TDG Gold after transactions
- Skeena Resources: Eskay Creek Is Developing Smoothly Into A Gold Equivalent Mine
- Skeena Gold & Silver Announces Results of Annual General Meeting
- BMO Capital reiterates Skeena Resources stock rating on Eskay Creek progress
- Dolly Varden Silver: Prime Real Estate In The Golden Triangle Of British Columbia
- Skeena Gold & Silver Signs Interconnection Agreement with Coast Mountain Hydro and Secures Access to Clean, Cost-Effective Energy Supply for Eskay Creek
- Skeena Resources announces annual shareholder meeting
- Skeena Gold & Silver Reports Q1 2025 Financial Results
- Gold Prices, Mining Stocks Climb On These Not-So-Surprising Factors
일일 변동 비율
17.33 18.20
년간 변동
7.32 19.14
- 이전 종가
- 17.14
- 시가
- 17.36
- Bid
- 18.04
- Ask
- 18.34
- 저가
- 17.33
- 고가
- 18.20
- 볼륨
- 1.233 K
- 일일 변동
- 5.25%
- 월 변동
- 4.64%
- 6개월 변동
- 78.79%
- 년간 변동율
- 111.24%
20 9월, 토요일