通貨 / SKE
SKE: Skeena Resources Limited
17.14 USD 1.16 (6.34%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SKEの今日の為替レートは、-6.34%変化しました。日中、通貨は1あたり17.02の安値と18.52の高値で取引されました。
Skeena Resources Limitedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
SKE News
- Skeena Resources Limited (SKE:CA) Presents at 2025 Precious Metals Summit - Beaver Creek - Slideshow (TSX:SKE:CA)
- Skeena Resources stock initiated with Buy rating at TD Securities
- Skeena Resources reduces ownership stake in TDG Gold after transactions
- Skeena Resources: Eskay Creek Is Developing Smoothly Into A Gold Equivalent Mine
- Skeena Gold & Silver Announces Results of Annual General Meeting
- BMO Capital reiterates Skeena Resources stock rating on Eskay Creek progress
- Dolly Varden Silver: Prime Real Estate In The Golden Triangle Of British Columbia
- Skeena Gold & Silver Signs Interconnection Agreement with Coast Mountain Hydro and Secures Access to Clean, Cost-Effective Energy Supply for Eskay Creek
- Skeena Resources announces annual shareholder meeting
- Skeena Gold & Silver Reports Q1 2025 Financial Results
- Gold Prices, Mining Stocks Climb On These Not-So-Surprising Factors
1日のレンジ
17.02 18.52
1年のレンジ
7.32 19.14
- 以前の終値
- 18.30
- 始値
- 18.45
- 買値
- 17.14
- 買値
- 17.44
- 安値
- 17.02
- 高値
- 18.52
- 出来高
- 2.356 K
- 1日の変化
- -6.34%
- 1ヶ月の変化
- -0.58%
- 6ヶ月の変化
- 69.87%
- 1年の変化
- 100.70%
