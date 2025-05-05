Валюты / SKE
SKE: Skeena Resources Limited
18.31 USD 0.39 (2.09%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SKE за сегодня изменился на -2.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.20, а максимальная — 19.14.
Следите за динамикой Skeena Resources Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
18.20 19.14
Годовой диапазон
7.32 19.14
- Предыдущее закрытие
- 18.70
- Open
- 19.14
- Bid
- 18.31
- Ask
- 18.61
- Low
- 18.20
- High
- 19.14
- Объем
- 1.840 K
- Дневное изменение
- -2.09%
- Месячное изменение
- 6.21%
- 6-месячное изменение
- 81.47%
- Годовое изменение
- 114.40%
