SKE: Skeena Resources Limited
17.47 USD 0.83 (4.54%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SKE para hoje mudou para -4.54%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.44 e o mais alto foi 18.52.
Veja a dinâmica do par de moedas Skeena Resources Limited. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
17.44 18.52
Faixa anual
7.32 19.14
- Fechamento anterior
- 18.30
- Open
- 18.45
- Bid
- 17.47
- Ask
- 17.77
- Low
- 17.44
- High
- 18.52
- Volume
- 600
- Mudança diária
- -4.54%
- Mudança mensal
- 1.33%
- Mudança de 6 meses
- 73.14%
- Mudança anual
- 104.57%
