Währungen / SKE
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SKE: Skeena Resources Limited
17.14 USD 1.16 (6.34%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SKE hat sich für heute um -6.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.02 bis zu einem Hoch von 18.52 gehandelt.
Verfolgen Sie die Skeena Resources Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SKE News
- Skeena Resources Limited (SKE:CA) Presents at 2025 Precious Metals Summit - Beaver Creek - Slideshow (TSX:SKE:CA)
- Skeena Resources stock initiated with Buy rating at TD Securities
- Skeena Resources reduces ownership stake in TDG Gold after transactions
- Skeena Resources: Eskay Creek Is Developing Smoothly Into A Gold Equivalent Mine
- Skeena Gold & Silver Announces Results of Annual General Meeting
- BMO Capital reiterates Skeena Resources stock rating on Eskay Creek progress
- Dolly Varden Silver: Prime Real Estate In The Golden Triangle Of British Columbia
- Skeena Gold & Silver Signs Interconnection Agreement with Coast Mountain Hydro and Secures Access to Clean, Cost-Effective Energy Supply for Eskay Creek
- Skeena Resources announces annual shareholder meeting
- Skeena Gold & Silver Reports Q1 2025 Financial Results
- Gold Prices, Mining Stocks Climb On These Not-So-Surprising Factors
Tagesspanne
17.02 18.52
Jahresspanne
7.32 19.14
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.30
- Eröffnung
- 18.45
- Bid
- 17.14
- Ask
- 17.44
- Tief
- 17.02
- Hoch
- 18.52
- Volumen
- 2.356 K
- Tagesänderung
- -6.34%
- Monatsänderung
- -0.58%
- 6-Monatsänderung
- 69.87%
- Jahresänderung
- 100.70%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K