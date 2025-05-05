QuotazioniSezioni
SKE: Skeena Resources Limited

18.04 USD 0.90 (5.25%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SKE ha avuto una variazione del 5.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.33 e ad un massimo di 18.20.

Segui le dinamiche di Skeena Resources Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
17.33 18.20
Intervallo Annuale
7.32 19.14
Chiusura Precedente
17.14
Apertura
17.36
Bid
18.04
Ask
18.34
Minimo
17.33
Massimo
18.20
Volume
1.233 K
Variazione giornaliera
5.25%
Variazione Mensile
4.64%
Variazione Semestrale
78.79%
Variazione Annuale
111.24%
20 settembre, sabato