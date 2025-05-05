Valute / SKE
SKE: Skeena Resources Limited
18.04 USD 0.90 (5.25%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SKE ha avuto una variazione del 5.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.33 e ad un massimo di 18.20.
Segui le dinamiche di Skeena Resources Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
17.33 18.20
Intervallo Annuale
7.32 19.14
- Chiusura Precedente
- 17.14
- Apertura
- 17.36
- Bid
- 18.04
- Ask
- 18.34
- Minimo
- 17.33
- Massimo
- 18.20
- Volume
- 1.233 K
- Variazione giornaliera
- 5.25%
- Variazione Mensile
- 4.64%
- Variazione Semestrale
- 78.79%
- Variazione Annuale
- 111.24%
20 settembre, sabato