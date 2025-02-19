FiyatlarBölümler
Dövizler / SINT
Geri dön - Hisse senetleri

SINT: SiNtx Technologies Inc

4.93 USD 0.71 (16.82%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SINT fiyatı bugün 16.82% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.18 ve Yüksek fiyatı olarak 5.00 aralığında işlem gördü.

SiNtx Technologies Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SINT haberleri

Günlük aralık
4.18 5.00
Yıllık aralık
1.71 8.60
Önceki kapanış
4.22
Açılış
4.26
Satış
4.93
Alış
5.23
Düşük
4.18
Yüksek
5.00
Hacim
428
Günlük değişim
16.82%
Aylık değişim
16.27%
6 aylık değişim
86.74%
Yıllık değişim
43.73%
21 Eylül, Pazar