货币 / SINT
SINT: SiNtx Technologies Inc
3.93 USD 0.11 (2.72%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SINT汇率已更改-2.72%。当日，交易品种以低点3.92和高点4.14进行交易。
关注SiNtx Technologies Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SINT新闻
- SALT LAKE CITY - SINTX Technologies raises $3.8 million through warrant exercise
- SINTX Technologies secures patent for antipathogenic materials
- Why SINTX Technologies Stock Is Skyrocketing Wednesday - SINTX Technologies (NASDAQ:SINT)
- SINTX Technologies stock soars after antiviral study publication
- SINTX silicon nitride shows antiviral efficacy against coronaviruses
- SINTX Technologies repositions with focus on silicon nitride implants
- SINTX acquires SiNAPTIC’s surgical assets to expand foot and ankle market
- SINTX Technologies outlines new strategy to commercialize silicon nitride
- Ascendiant cuts SINTX Tech price target to $28, keeps Buy rating
- SINTX Technologies expands into agribiotech with new patent
- SINTX Technologies refocuses on medical device market
- Sintx technologies director Mark Anderson purchases $11,800 in stock
- Why SINTX Technologies Stock Is Down 21% - SINTX Techs (NASDAQ:SINT)
- SINTX Shares Are On The Rise Today: What's Going On? - SINTX Techs (NASDAQ:SINT)
日范围
3.92 4.14
年范围
1.71 8.60
- 前一天收盘价
- 4.04
- 开盘价
- 4.01
- 卖价
- 3.93
- 买价
- 4.23
- 最低价
- 3.92
- 最高价
- 4.14
- 交易量
- 175
- 日变化
- -2.72%
- 月变化
- -7.31%
- 6个月变化
- 48.86%
- 年变化
- 14.58%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值