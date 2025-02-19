Devises / SINT
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
SINT: SiNtx Technologies Inc
4.93 USD 0.71 (16.82%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SINT a changé de 16.82% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 4.18 et à un maximum de 5.00.
Suivez la dynamique SiNtx Technologies Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SINT Nouvelles
- SALT LAKE CITY - SINTX Technologies raises $3.8 million through warrant exercise
- SINTX Technologies secures patent for antipathogenic materials
- Why SINTX Technologies Stock Is Skyrocketing Wednesday - SINTX Technologies (NASDAQ:SINT)
- SINTX Technologies stock soars after antiviral study publication
- SINTX silicon nitride shows antiviral efficacy against coronaviruses
- SINTX Technologies repositions with focus on silicon nitride implants
- Sensus Healthcare, Inc. (SRTS) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- SINTX acquires SiNAPTIC’s surgical assets to expand foot and ankle market
- SINTX Technologies outlines new strategy to commercialize silicon nitride
- Ascendiant cuts SINTX Tech price target to $28, keeps Buy rating
- SINTX Technologies expands into agribiotech with new patent
- SINTX Technologies refocuses on medical device market
- Sintx technologies director Mark Anderson purchases $11,800 in stock
- Why SINTX Technologies Stock Is Down 21% - SINTX Techs (NASDAQ:SINT)
- S&P 500 Edges Higher; Analog Devices Earnings Top Views - Analog Devices (NASDAQ:ADI), Allurion Technologies (NYSE:ALUR)
- Dow Dips 150 Points; US Housing Starts Fall In January - Allurion Technologies (NYSE:ALUR), Auddia (NASDAQ:AUUD)
- SINTX Shares Are On The Rise Today: What's Going On? - SINTX Techs (NASDAQ:SINT)
- Why Global Blue Group Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO), Aditxt (NASDAQ:ADTX)
Range quotidien
4.18 5.00
Range Annuel
1.71 8.60
- Clôture Précédente
- 4.22
- Ouverture
- 4.26
- Bid
- 4.93
- Ask
- 5.23
- Plus Bas
- 4.18
- Plus Haut
- 5.00
- Volume
- 428
- Changement quotidien
- 16.82%
- Changement Mensuel
- 16.27%
- Changement à 6 Mois
- 86.74%
- Changement Annuel
- 43.73%
20 septembre, samedi