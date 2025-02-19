Moedas / SINT
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
SINT: SiNtx Technologies Inc
4.22 USD 0.29 (7.38%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SINT para hoje mudou para 7.38%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.86 e o mais alto foi 4.26.
Veja a dinâmica do par de moedas SiNtx Technologies Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SINT Notícias
- SALT LAKE CITY - SINTX Technologies raises $3.8 million through warrant exercise
- SINTX Technologies secures patent for antipathogenic materials
- Why SINTX Technologies Stock Is Skyrocketing Wednesday - SINTX Technologies (NASDAQ:SINT)
- SINTX Technologies stock soars after antiviral study publication
- SINTX silicon nitride shows antiviral efficacy against coronaviruses
- SINTX Technologies repositions with focus on silicon nitride implants
- Sensus Healthcare, Inc. (SRTS) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- SINTX acquires SiNAPTIC’s surgical assets to expand foot and ankle market
- SINTX Technologies outlines new strategy to commercialize silicon nitride
- Ascendiant cuts SINTX Tech price target to $28, keeps Buy rating
- SINTX Technologies expands into agribiotech with new patent
- SINTX Technologies refocuses on medical device market
- Sintx technologies director Mark Anderson purchases $11,800 in stock
- Why SINTX Technologies Stock Is Down 21% - SINTX Techs (NASDAQ:SINT)
- S&P 500 Edges Higher; Analog Devices Earnings Top Views - Analog Devices (NASDAQ:ADI), Allurion Technologies (NYSE:ALUR)
- Dow Dips 150 Points; US Housing Starts Fall In January - Allurion Technologies (NYSE:ALUR), Auddia (NASDAQ:AUUD)
- SINTX Shares Are On The Rise Today: What's Going On? - SINTX Techs (NASDAQ:SINT)
- Why Global Blue Group Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO), Aditxt (NASDAQ:ADTX)
Faixa diária
3.86 4.26
Faixa anual
1.71 8.60
- Fechamento anterior
- 3.93
- Open
- 4.02
- Bid
- 4.22
- Ask
- 4.52
- Low
- 3.86
- High
- 4.26
- Volume
- 193
- Mudança diária
- 7.38%
- Mudança mensal
- -0.47%
- Mudança de 6 meses
- 59.85%
- Mudança anual
- 23.03%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh