SINT: SiNtx Technologies Inc
4.22 USD 0.29 (7.38%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SINTの今日の為替レートは、7.38%変化しました。日中、通貨は1あたり3.86の安値と4.26の高値で取引されました。
SiNtx Technologies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SINT News
- SALT LAKE CITY - SINTX Technologies raises $3.8 million through warrant exercise
- SINTX Technologies secures patent for antipathogenic materials
- Why SINTX Technologies Stock Is Skyrocketing Wednesday - SINTX Technologies (NASDAQ:SINT)
- SINTX Technologies stock soars after antiviral study publication
- SINTX silicon nitride shows antiviral efficacy against coronaviruses
- SINTX Technologies repositions with focus on silicon nitride implants
- Sensus Healthcare, Inc. (SRTS) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- SINTX acquires SiNAPTIC’s surgical assets to expand foot and ankle market
- SINTX Technologies outlines new strategy to commercialize silicon nitride
- Ascendiant cuts SINTX Tech price target to $28, keeps Buy rating
- SINTX Technologies expands into agribiotech with new patent
- SINTX Technologies refocuses on medical device market
- Sintx technologies director Mark Anderson purchases $11,800 in stock
- Why SINTX Technologies Stock Is Down 21% - SINTX Techs (NASDAQ:SINT)
- S&P 500 Edges Higher; Analog Devices Earnings Top Views - Analog Devices (NASDAQ:ADI), Allurion Technologies (NYSE:ALUR)
- Dow Dips 150 Points; US Housing Starts Fall In January - Allurion Technologies (NYSE:ALUR), Auddia (NASDAQ:AUUD)
- SINTX Shares Are On The Rise Today: What's Going On? - SINTX Techs (NASDAQ:SINT)
- Why Global Blue Group Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO), Aditxt (NASDAQ:ADTX)
1日のレンジ
3.86 4.26
1年のレンジ
1.71 8.60
- 以前の終値
- 3.93
- 始値
- 4.02
- 買値
- 4.22
- 買値
- 4.52
- 安値
- 3.86
- 高値
- 4.26
- 出来高
- 193
- 1日の変化
- 7.38%
- 1ヶ月の変化
- -0.47%
- 6ヶ月の変化
- 59.85%
- 1年の変化
- 23.03%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K