Währungen / SINT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SINT: SiNtx Technologies Inc
4.85 USD 0.63 (14.93%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SINT hat sich für heute um 14.93% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.18 bis zu einem Hoch von 4.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die SiNtx Technologies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SINT News
- SALT LAKE CITY - SINTX Technologies raises $3.8 million through warrant exercise
- SINTX Technologies secures patent for antipathogenic materials
- Why SINTX Technologies Stock Is Skyrocketing Wednesday - SINTX Technologies (NASDAQ:SINT)
- SINTX Technologies stock soars after antiviral study publication
- SINTX silicon nitride shows antiviral efficacy against coronaviruses
- SINTX Technologies repositions with focus on silicon nitride implants
- Sensus Healthcare, Inc. (SRTS) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- SINTX acquires SiNAPTIC’s surgical assets to expand foot and ankle market
- SINTX Technologies outlines new strategy to commercialize silicon nitride
- Ascendiant cuts SINTX Tech price target to $28, keeps Buy rating
- SINTX Technologies expands into agribiotech with new patent
- SINTX Technologies refocuses on medical device market
- Sintx technologies director Mark Anderson purchases $11,800 in stock
- Why SINTX Technologies Stock Is Down 21% - SINTX Techs (NASDAQ:SINT)
- S&P 500 Edges Higher; Analog Devices Earnings Top Views - Analog Devices (NASDAQ:ADI), Allurion Technologies (NYSE:ALUR)
- Dow Dips 150 Points; US Housing Starts Fall In January - Allurion Technologies (NYSE:ALUR), Auddia (NASDAQ:AUUD)
- SINTX Shares Are On The Rise Today: What's Going On? - SINTX Techs (NASDAQ:SINT)
- Why Global Blue Group Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO), Aditxt (NASDAQ:ADTX)
Tagesspanne
4.18 4.90
Jahresspanne
1.71 8.60
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.22
- Eröffnung
- 4.26
- Bid
- 4.85
- Ask
- 5.15
- Tief
- 4.18
- Hoch
- 4.90
- Volumen
- 338
- Tagesänderung
- 14.93%
- Monatsänderung
- 14.39%
- 6-Monatsänderung
- 83.71%
- Jahresänderung
- 41.40%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K