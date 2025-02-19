KurseKategorien
Währungen / SINT
Zurück zum Aktien

SINT: SiNtx Technologies Inc

4.85 USD 0.63 (14.93%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SINT hat sich für heute um 14.93% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.18 bis zu einem Hoch von 4.90 gehandelt.

Verfolgen Sie die SiNtx Technologies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SINT News

Tagesspanne
4.18 4.90
Jahresspanne
1.71 8.60
Vorheriger Schlusskurs
4.22
Eröffnung
4.26
Bid
4.85
Ask
5.15
Tief
4.18
Hoch
4.90
Volumen
338
Tagesänderung
14.93%
Monatsänderung
14.39%
6-Monatsänderung
83.71%
Jahresänderung
41.40%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K