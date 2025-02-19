QuotazioniSezioni
SINT: SiNtx Technologies Inc

4.93 USD 0.71 (16.82%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SINT ha avuto una variazione del 16.82% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.18 e ad un massimo di 5.00.

Segui le dinamiche di SiNtx Technologies Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
4.18 5.00
Intervallo Annuale
1.71 8.60
Chiusura Precedente
4.22
Apertura
4.26
Bid
4.93
Ask
5.23
Minimo
4.18
Massimo
5.00
Volume
428
Variazione giornaliera
16.82%
Variazione Mensile
16.27%
Variazione Semestrale
86.74%
Variazione Annuale
43.73%
21 settembre, domenica