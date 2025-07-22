Dövizler / SHG
SHG: Shinhan Financial Group Co Ltd American Depositary Shares
49.67 USD 0.39 (0.79%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SHG fiyatı bugün 0.79% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 49.37 ve Yüksek fiyatı olarak 49.94 aralığında işlem gördü.
Shinhan Financial Group Co Ltd American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
SHG haberleri
Günlük aralık
49.37 49.94
Yıllık aralık
28.76 52.00
- Önceki kapanış
- 49.28
- Açılış
- 49.91
- Satış
- 49.67
- Alış
- 49.97
- Düşük
- 49.37
- Yüksek
- 49.94
- Hacim
- 247
- Günlük değişim
- 0.79%
- Aylık değişim
- 7.32%
- 6 aylık değişim
- 52.92%
- Yıllık değişim
- 17.17%
