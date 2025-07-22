FiyatlarBölümler
SHG
SHG: Shinhan Financial Group Co Ltd American Depositary Shares

49.67 USD 0.39 (0.79%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SHG fiyatı bugün 0.79% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 49.37 ve Yüksek fiyatı olarak 49.94 aralığında işlem gördü.

Shinhan Financial Group Co Ltd American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

SHG haberleri

Günlük aralık
49.37 49.94
Yıllık aralık
28.76 52.00
Önceki kapanış
49.28
Açılış
49.91
Satış
49.67
Alış
49.97
Düşük
49.37
Yüksek
49.94
Hacim
247
Günlük değişim
0.79%
Aylık değişim
7.32%
6 aylık değişim
52.92%
Yıllık değişim
17.17%
21 Eylül, Pazar