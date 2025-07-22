CotationsSections
Devises / SHG
Retour à Actions

SHG: Shinhan Financial Group Co Ltd American Depositary Shares

49.67 USD 0.39 (0.79%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SHG a changé de 0.79% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 49.37 et à un maximum de 49.94.

Suivez la dynamique Shinhan Financial Group Co Ltd American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SHG Nouvelles

Range quotidien
49.37 49.94
Range Annuel
28.76 52.00
Clôture Précédente
49.28
Ouverture
49.91
Bid
49.67
Ask
49.97
Plus Bas
49.37
Plus Haut
49.94
Volume
247
Changement quotidien
0.79%
Changement Mensuel
7.32%
Changement à 6 Mois
52.92%
Changement Annuel
17.17%
20 septembre, samedi