SHG: Shinhan Financial Group Co Ltd American Depositary Shares
49.67 USD 0.39 (0.79%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SHG a changé de 0.79% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 49.37 et à un maximum de 49.94.
Suivez la dynamique Shinhan Financial Group Co Ltd American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
49.37 49.94
Range Annuel
28.76 52.00
- Clôture Précédente
- 49.28
- Ouverture
- 49.91
- Bid
- 49.67
- Ask
- 49.97
- Plus Bas
- 49.37
- Plus Haut
- 49.94
- Volume
- 247
- Changement quotidien
- 0.79%
- Changement Mensuel
- 7.32%
- Changement à 6 Mois
- 52.92%
- Changement Annuel
- 17.17%
20 septembre, samedi