통화 / SHG
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
SHG: Shinhan Financial Group Co Ltd American Depositary Shares
49.67 USD 0.39 (0.79%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SHG 환율이 오늘 0.79%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 49.37이고 고가는 49.94이었습니다.
Shinhan Financial Group Co Ltd American Depositary Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SHG News
- Here's What Could Help Shinhan Financial (SHG) Maintain Its Recent Price Strength
- UBS Group AG Mulls U.S. Relocation as Swiss Capital Rules Tighten
- SHG vs. EBKDY: Which Stock Is the Better Value Option?
- Here's What Makes UBS Stock a Solid Investment Option Now
- SHG vs. NABZY: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- Best Growth Stocks to Buy for August 21st
- Best Growth Stocks to Buy for August 20th
- Best Growth Stocks to Buy for August 18th
- Zacks.com featured highlights include Marubeni, Materion, Betterware de Mexico, S.A.P.I. de C.V, Euroseas and Shinhan Financial Group
- Lazard Emerging Markets Core Equity Portfolio Q2 2025 Commentary
- SHG or NABZY: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Zacks.com featured highlights Marubeni, Materion, Betterware de Mexico, S.A.P.I., Euroseas and Shinhan Financial
- Buy These 5 Stocks With Rising Cash Flows to Scoop Up Big Gains
- Is Shinhan Financial Group Co (SHG) Stock Undervalued Right Now?
- What Makes Shinhan Financial (SHG) a Good Fit for 'Trend Investing'
- FLKR: Benefit From A.I. And Semiconductor Tailwinds (NYSEARCA:FLKR)
- 5 Stocks With Recent Price Strength to Maximize Your Gains
- ATAI Life Sciences, Revvity And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - ATAI Life Sciences (NASDAQ:ATAI), Cantor Equity Partners I (NASDAQ:CEPO)
- Shinhan Financial Group Co., Ltd. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:SHG)
- Shinhan Financial Group Co., Ltd. (SHG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Shinhan earnings beat by $2.36, revenue topped estimates
- Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- SHG vs. NABZY: Which Stock Is the Better Value Option?
- Should Value Investors Buy Shinhan Financial Group Co (SHG) Stock?
일일 변동 비율
49.37 49.94
년간 변동
28.76 52.00
- 이전 종가
- 49.28
- 시가
- 49.91
- Bid
- 49.67
- Ask
- 49.97
- 저가
- 49.37
- 고가
- 49.94
- 볼륨
- 247
- 일일 변동
- 0.79%
- 월 변동
- 7.32%
- 6개월 변동
- 52.92%
- 년간 변동율
- 17.17%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K