クォートセクション
通貨 / SHG
株に戻る

SHG: Shinhan Financial Group Co Ltd American Depositary Shares

49.28 USD 0.73 (1.46%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SHGの今日の為替レートは、-1.46%変化しました。日中、通貨は1あたり49.24の安値と49.82の高値で取引されました。

Shinhan Financial Group Co Ltd American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SHG News

1日のレンジ
49.24 49.82
1年のレンジ
28.76 52.00
以前の終値
50.01
始値
49.66
買値
49.28
買値
49.58
安値
49.24
高値
49.82
出来高
375
1日の変化
-1.46%
1ヶ月の変化
6.48%
6ヶ月の変化
51.72%
1年の変化
16.25%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K