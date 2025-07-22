通貨 / SHG
SHG: Shinhan Financial Group Co Ltd American Depositary Shares
49.28 USD 0.73 (1.46%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SHGの今日の為替レートは、-1.46%変化しました。日中、通貨は1あたり49.24の安値と49.82の高値で取引されました。
Shinhan Financial Group Co Ltd American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
49.24 49.82
1年のレンジ
28.76 52.00
- 以前の終値
- 50.01
- 始値
- 49.66
- 買値
- 49.28
- 買値
- 49.58
- 安値
- 49.24
- 高値
- 49.82
- 出来高
- 375
- 1日の変化
- -1.46%
- 1ヶ月の変化
- 6.48%
- 6ヶ月の変化
- 51.72%
- 1年の変化
- 16.25%
