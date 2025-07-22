Divisas / SHG
SHG: Shinhan Financial Group Co Ltd American Depositary Shares
50.01 USD 0.54 (1.07%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SHG de hoy ha cambiado un -1.07%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 49.78, mientras que el máximo ha alcanzado 50.50.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Shinhan Financial Group Co Ltd American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
SHG News
Rango diario
49.78 50.50
Rango anual
28.76 52.00
- Cierres anteriores
- 50.55
- Open
- 50.50
- Bid
- 50.01
- Ask
- 50.31
- Low
- 49.78
- High
- 50.50
- Volumen
- 857
- Cambio diario
- -1.07%
- Cambio mensual
- 8.06%
- Cambio a 6 meses
- 53.97%
- Cambio anual
- 17.98%
