SHG: Shinhan Financial Group Co Ltd American Depositary Shares
50.55 USD 0.72 (1.44%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SHG за сегодня изменился на 1.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.06, а максимальная — 50.62.
Следите за динамикой Shinhan Financial Group Co Ltd American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
50.06 50.62
Годовой диапазон
28.76 52.00
- Предыдущее закрытие
- 49.83
- Open
- 50.44
- Bid
- 50.55
- Ask
- 50.85
- Low
- 50.06
- High
- 50.62
- Объем
- 680
- Дневное изменение
- 1.44%
- Месячное изменение
- 9.23%
- 6-месячное изменение
- 55.63%
- Годовое изменение
- 19.25%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.