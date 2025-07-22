Währungen / SHG
SHG: Shinhan Financial Group Co Ltd American Depositary Shares
49.28 USD 0.73 (1.46%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SHG hat sich für heute um -1.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 49.24 bis zu einem Hoch von 49.82 gehandelt.
Verfolgen Sie die Shinhan Financial Group Co Ltd American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
49.24 49.82
Jahresspanne
28.76 52.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 50.01
- Eröffnung
- 49.66
- Bid
- 49.28
- Ask
- 49.58
- Tief
- 49.24
- Hoch
- 49.82
- Volumen
- 375
- Tagesänderung
- -1.46%
- Monatsänderung
- 6.48%
- 6-Monatsänderung
- 51.72%
- Jahresänderung
- 16.25%
