SHEL: Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2)

70.81 USD 0.64 (0.90%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SHEL fiyatı bugün -0.90% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 70.43 ve Yüksek fiyatı olarak 71.07 aralığında işlem gördü.

Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
70.43 71.07
Yıllık aralık
58.55 74.21
Önceki kapanış
71.45
Açılış
70.98
Satış
70.81
Alış
71.11
Düşük
70.43
Yüksek
71.07
Hacim
8.510 K
Günlük değişim
-0.90%
Aylık değişim
-3.61%
6 aylık değişim
-2.67%
Yıllık değişim
7.88%
21 Eylül, Pazar