通貨 / SHEL
SHEL: Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2)

71.45 USD 0.03 (0.04%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SHELの今日の為替レートは、0.04%変化しました。日中、通貨は1あたり71.07の安値と71.75の高値で取引されました。

Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
71.07 71.75
1年のレンジ
58.55 74.21
以前の終値
71.42
始値
71.61
買値
71.45
買値
71.75
安値
71.07
高値
71.75
出来高
9.615 K
1日の変化
0.04%
1ヶ月の変化
-2.74%
6ヶ月の変化
-1.79%
1年の変化
8.85%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K