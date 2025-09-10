通貨 / SHEL
SHEL: Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2)
71.45 USD 0.03 (0.04%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SHELの今日の為替レートは、0.04%変化しました。日中、通貨は1あたり71.07の安値と71.75の高値で取引されました。
Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
71.07 71.75
1年のレンジ
58.55 74.21
- 以前の終値
- 71.42
- 始値
- 71.61
- 買値
- 71.45
- 買値
- 71.75
- 安値
- 71.07
- 高値
- 71.75
- 出来高
- 9.615 K
- 1日の変化
- 0.04%
- 1ヶ月の変化
- -2.74%
- 6ヶ月の変化
- -1.79%
- 1年の変化
- 8.85%
