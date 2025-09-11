KurseKategorien
Währungen / SHEL
Zurück zum Aktien

SHEL: Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2)

71.45 USD 0.03 (0.04%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SHEL hat sich für heute um 0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 71.07 bis zu einem Hoch von 71.75 gehandelt.

Verfolgen Sie die Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SHEL News

Tagesspanne
71.07 71.75
Jahresspanne
58.55 74.21
Vorheriger Schlusskurs
71.42
Eröffnung
71.61
Bid
71.45
Ask
71.75
Tief
71.07
Hoch
71.75
Volumen
9.615 K
Tagesänderung
0.04%
Monatsänderung
-2.74%
6-Monatsänderung
-1.79%
Jahresänderung
8.85%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K