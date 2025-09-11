Währungen / SHEL
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SHEL: Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2)
71.45 USD 0.03 (0.04%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SHEL hat sich für heute um 0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 71.07 bis zu einem Hoch von 71.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SHEL News
- How Canada’s Haisla became the world’s first Indigenous LNG owners
- Cheniere Stock: Effects Of Power Of Siberia 2 On US LNG Exports Are Misunderstood (LNG)
- Panama Canal starts process to select firms to build, operate LPG pipeline
- Oil & Gas Stock Roundup: LNG Deals Steal Market Attention
- Chevron Reshapes Portfolio With Singapore Refinery Stake Exit
- Anterix beruft neue Marketing- und Finanzchefin zur Stärkung des Breitbandgeschäfts
- Shell (SHEL) Sees a More Significant Dip Than Broader Market: Some Facts to Know
- Netherlands stocks higher at close of trade; AEX up 0.36%
- Shell's Unit to Oversee Carbon-Free Energy for Google UK
- FTSE 100 today: Index gains as inflation holds steady, GSK to invest $30 bln in US
- Alphabet’s Google (GOOGL) Commits £5B in UK AI Investments Ahead of Trump’s Visit - TipRanks.com
- Google opens new UK data centre as part of $6.8 bln investment plan
- Google eröffnet Rechenzentrum als Teil einer 5-Milliarden-Pfund-Investition im Vereinigten Königreich
- Google sets out $6.8 billion UK investment ahead of Trump’s state visit
- Shell's LNG Canada Expansion Accelerates Under Carney's Priority List
- UBS lowers natural gas prices forecasts
- Carney Cuts The Red Tape, Unveils Over $43 Billion In Flagship Projects - Foran Mining (OTC:FMCXF), Newmont (NYSE:NEM)
- Netherlands stocks higher at close of trade; AEX up 0.47%
- Shell Signs Long-Term U.S. LNG Supply Deal With Italian Firm Edison
- London stocks rise as investors assess corporate earnings, await US inflation data
- Technip Energies übernimmt Spezialmaterialien-Sparte von Ecovyst für 556 Mio. US-Dollar
- Technip Energies to acquire Ecovyst’s Advanced Materials unit for $556m
- The Zacks Analyst Blog Highlights Walmart, Alibaba, Shell, Omega Flex and Weyco
- Why Is Ecovyst Stock Surging Thursday? - Technip Energies (OTC:THNPY), Ecovyst (NYSE:ECVT)
Tagesspanne
71.07 71.75
Jahresspanne
58.55 74.21
- Vorheriger Schlusskurs
- 71.42
- Eröffnung
- 71.61
- Bid
- 71.45
- Ask
- 71.75
- Tief
- 71.07
- Hoch
- 71.75
- Volumen
- 9.615 K
- Tagesänderung
- 0.04%
- Monatsänderung
- -2.74%
- 6-Monatsänderung
- -1.79%
- Jahresänderung
- 8.85%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K