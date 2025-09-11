Moedas / SHEL
SHEL: Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2)
71.42 USD 0.91 (1.26%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SHEL para hoje mudou para -1.26%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 71.07 e o mais alto foi 72.11.
Veja a dinâmica do par de moedas Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2). As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
SHEL Notícias
- Shell (SHEL) Sees a More Significant Dip Than Broader Market: Some Facts to Know
- Netherlands stocks higher at close of trade; AEX up 0.36%
- Holanda - Ações fecharam o pregão em alta e o Índice AEX avançou 0,36%
- Shell's Unit to Oversee Carbon-Free Energy for Google UK
- FTSE 100 sobe enquanto inflação permanece estável e GSK planeja investir US$ 30 bilhões nos EUA
- FTSE 100 today: Index gains as inflation holds steady, GSK to invest $30 bln in US
- Alphabet’s Google (GOOGL) Commits £5B in UK AI Investments Ahead of Trump’s Visit - TipRanks.com
- Google abre novo centro de dados no Reino Unido como parte de plano de investimento de US$ 6,8 bilhões
- Google opens new UK data centre as part of $6.8 bln investment plan
- Google abre centro de dados em Waltham Cross como parte de investimento de £5 bilhões no Reino Unido
- Google sets out $6.8 billion UK investment ahead of Trump’s state visit
- Descoberta de petróleo da BP no Brasil reduz preocupação com ativos encalhados
- Shell's LNG Canada Expansion Accelerates Under Carney's Priority List
- Petrobras adquire participação de 27,5% em bloco 4 de São Tomé e Príncipe
- UBS reduz previsões de preços para o gás natural
- UBS lowers natural gas prices forecasts
- Carney Cuts The Red Tape, Unveils Over $43 Billion In Flagship Projects - Foran Mining (OTC:FMCXF), Newmont (NYSE:NEM)
- Netherlands stocks higher at close of trade; AEX up 0.47%
- Holanda - Ações fecharam o pregão em alta e o Índice AEX avançou 0,47%
- Shell Signs Long-Term U.S. LNG Supply Deal With Italian Firm Edison
- London stocks rise as investors assess corporate earnings, await US inflation data
- Technip Energies to acquire Ecovyst’s Advanced Materials unit for $556m
- The Zacks Analyst Blog Highlights Walmart, Alibaba, Shell, Omega Flex and Weyco
- Why Is Ecovyst Stock Surging Thursday? - Technip Energies (OTC:THNPY), Ecovyst (NYSE:ECVT)
Faixa diária
71.07 72.11
Faixa anual
58.55 74.21
- Fechamento anterior
- 72.33
- Open
- 71.70
- Bid
- 71.42
- Ask
- 71.72
- Low
- 71.07
- High
- 72.11
- Volume
- 14.224 K
- Mudança diária
- -1.26%
- Mudança mensal
- -2.78%
- Mudança de 6 meses
- -1.83%
- Mudança anual
- 8.81%
