SHEL: Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2)
72.33 USD 0.66 (0.92%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SHEL за сегодня изменился на 0.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 71.85, а максимальная — 72.54.
Следите за динамикой Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SHEL
- Alphabet’s Google (GOOGL) Commits £5B in UK AI Investments Ahead of Trump’s Visit - TipRanks.com
- Google открывает новый дата-центр в Великобритании
- Google opens new UK data centre as part of $6.8 bln investment plan
- Google открывает дата-центр в Уолтем-Кросс в рамках инвестиций в £5 млрд в Великобританию
- Google sets out $6.8 billion UK investment ahead of Trump’s state visit
- Shell's LNG Canada Expansion Accelerates Under Carney's Priority List
- UBS снижает прогнозы цен на природный газ
- UBS lowers natural gas prices forecasts
- Carney Cuts The Red Tape, Unveils Over $43 Billion In Flagship Projects - Foran Mining (OTC:FMCXF), Newmont (NYSE:NEM)
- Рынок акций Нидерландов закрылся ростом, AEX прибавил 0,47%
- Netherlands stocks higher at close of trade; AEX up 0.47%
- Shell Signs Long-Term U.S. LNG Supply Deal With Italian Firm Edison
- London stocks rise as investors assess corporate earnings, await US inflation data
- Technip Energies to acquire Ecovyst’s Advanced Materials unit for $556m
- The Zacks Analyst Blog Highlights Walmart, Alibaba, Shell, Omega Flex and Weyco
- Why Is Ecovyst Stock Surging Thursday? - Technip Energies (OTC:THNPY), Ecovyst (NYSE:ECVT)
- Shell (SHEL) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
- Top Analyst Reports for Walmart, Alibaba & Shell
- Edison aims to replace some pipeline gas with flexible LNG supply
- Shell Secures Landmark 10-Year Natural Gas Deal With Hungary
- TotalEnergies and KOGAS Sign a 10-Year LNG Supply Agreement
- FTSE 100 lifted by bank, healthcare stocks; corporate earnings in focus
- Edison to buy U.S. LNG from Shell in 15-year deal starting 2028
- Hungary Ditches Moscow? Shell Grabs 10-Year Gas Deal in Surprise EU Energy Shake-Up
Дневной диапазон
71.85 72.54
Годовой диапазон
58.55 74.21
- Предыдущее закрытие
- 71.67
- Open
- 71.88
- Bid
- 72.33
- Ask
- 72.63
- Low
- 71.85
- High
- 72.54
- Объем
- 14.191 K
- Дневное изменение
- 0.92%
- Месячное изменение
- -1.54%
- 6-месячное изменение
- -0.58%
- Годовое изменение
- 10.19%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.