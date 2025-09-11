CotationsSections
Devises / SHEL
Retour à Actions

SHEL: Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2)

70.81 USD 0.64 (0.90%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SHEL a changé de -0.90% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 70.43 et à un maximum de 71.07.

Suivez la dynamique Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2). Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SHEL Nouvelles

Range quotidien
70.43 71.07
Range Annuel
58.55 74.21
Clôture Précédente
71.45
Ouverture
70.98
Bid
70.81
Ask
71.11
Plus Bas
70.43
Plus Haut
71.07
Volume
8.510 K
Changement quotidien
-0.90%
Changement Mensuel
-3.61%
Changement à 6 Mois
-2.67%
Changement Annuel
7.88%
20 septembre, samedi