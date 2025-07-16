FiyatlarBölümler
SHC: Sotera Health Company

15.63 USD 0.34 (2.13%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SHC fiyatı bugün -2.13% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 15.62 ve Yüksek fiyatı olarak 16.09 aralığında işlem gördü.

Sotera Health Company hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
15.62 16.09
Yıllık aralık
9.53 16.75
Önceki kapanış
15.97
Açılış
15.99
Satış
15.63
Alış
15.93
Düşük
15.62
Yüksek
16.09
Hacim
2.866 K
Günlük değişim
-2.13%
Aylık değişim
-3.76%
6 aylık değişim
36.15%
Yıllık değişim
-6.69%
