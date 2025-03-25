Валюты / SHC
SHC: Sotera Health Company
16.30 USD 0.07 (0.43%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SHC за сегодня изменился на 0.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.43, а максимальная — 16.33.
Следите за динамикой Sotera Health Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
15.43 16.33
Годовой диапазон
9.53 16.75
- Предыдущее закрытие
- 16.23
- Open
- 16.24
- Bid
- 16.30
- Ask
- 16.60
- Low
- 15.43
- High
- 16.33
- Объем
- 4.444 K
- Дневное изменение
- 0.43%
- Месячное изменение
- 0.37%
- 6-месячное изменение
- 41.99%
- Годовое изменение
- -2.69%
