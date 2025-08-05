Devises / SHC
SHC: Sotera Health Company
15.63 USD 0.34 (2.13%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SHC a changé de -2.13% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 15.62 et à un maximum de 16.09.
Suivez la dynamique Sotera Health Company. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
SHC Nouvelles
- Sotera Health modifie son accord de crédit et obtient 1,42 milliard € de prêts à terme renégociés
- Sotera Health amends credit agreement, secures $1.42 billion in repriced term loans
- Tuesday’s Insider Trades: Key Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Les fonds GTCR vendent 120,89 millions € d’actions Sotera Health (SHC)
- Gtcr funds sell $120.89 million in Sotera Health (SHC)
- Warburg Pincus entities sell $181 million in Sotera Health shares
- Des entités de Warburg Pincus vendent des actions Sotera Health pour 181 millions $
- Warburg Pincus entities sell $181 million in Sotera Health (SHC)
- Warburg Pincus, GTCR affiliates to sell 20 million Sotera Health shares
- Should You Buy Sotera Health Company (SHC) After Golden Cross?
- Jefferies raises Sotera Health stock price target to $16 on strong Q2 results
- Barclays raises Sotera Health stock price target to $17 from $13
- Apple and Netflix Lead Mega-Cap Movers on Friday’s Trading Session
- Compared to Estimates, Sotera Health (SHC) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- SoundHound AI, Ouster, Globalstar, Doximity, JFrog And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Blue Gold (NASDAQ:BGL), Astrana Health (NASDAQ:ASTH)
- Tesla and Palantir Lead Mega-Cap Stock Movers on Friday
- Sotera Health (SHC) Q2 2025 Earnings Transcript
- Sotera Health Q2 2025 slides: revenue growth accelerates, EBITDA margins expand
- Sotera Health shares rise as Q2 results exceed expectations
- Sotera Health earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Constellation Software, Under Armour, Muenchener Rueckver set to report Friday
- Exploring Analyst Estimates for Sotera Health (SHC) Q2 Earnings, Beyond Revenue and EPS
- Establishment Labs Holdings Inc. (ESTA) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- LifeMD, Inc. (LFMD) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
Range quotidien
15.62 16.09
Range Annuel
9.53 16.75
- Clôture Précédente
- 15.97
- Ouverture
- 15.99
- Bid
- 15.63
- Ask
- 15.93
- Plus Bas
- 15.62
- Plus Haut
- 16.09
- Volume
- 2.866 K
- Changement quotidien
- -2.13%
- Changement Mensuel
- -3.76%
- Changement à 6 Mois
- 36.15%
- Changement Annuel
- -6.69%
20 septembre, samedi