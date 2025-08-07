Währungen / SHC
SHC: Sotera Health Company
15.97 USD 0.28 (1.72%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SHC hat sich für heute um -1.72% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.94 bis zu einem Hoch von 16.54 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sotera Health Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
15.94 16.54
Jahresspanne
9.53 16.75
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.25
- Eröffnung
- 16.26
- Bid
- 15.97
- Ask
- 16.27
- Tief
- 15.94
- Hoch
- 16.54
- Volumen
- 3.257 K
- Tagesänderung
- -1.72%
- Monatsänderung
- -1.66%
- 6-Monatsänderung
- 39.11%
- Jahresänderung
- -4.66%
