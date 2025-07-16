Valute / SHC
SHC: Sotera Health Company
15.63 USD 0.34 (2.13%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SHC ha avuto una variazione del -2.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.62 e ad un massimo di 16.09.
Segui le dinamiche di Sotera Health Company. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
SHC News
- Sotera Health modifica l’accordo di credito, ottiene 1,42 miliardi di dollari in prestiti riprezzati
- Tuesday’s Insider Trades: Key Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Gtcr funds sell $120.89 million in Sotera Health (SHC)
- Warburg Pincus entities sell $181 million in Sotera Health shares
- Warburg Pincus, GTCR affiliates to sell 20 million Sotera Health shares
- Should You Buy Sotera Health Company (SHC) After Golden Cross?
- Jefferies raises Sotera Health stock price target to $16 on strong Q2 results
- Barclays raises Sotera Health stock price target to $17 from $13
- Apple and Netflix Lead Mega-Cap Movers on Friday’s Trading Session
- Compared to Estimates, Sotera Health (SHC) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- SoundHound AI, Ouster, Globalstar, Doximity, JFrog And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Blue Gold (NASDAQ:BGL), Astrana Health (NASDAQ:ASTH)
- Tesla and Palantir Lead Mega-Cap Stock Movers on Friday
- Sotera Health (SHC) Q2 2025 Earnings Transcript
- Sotera Health Q2 2025 slides: revenue growth accelerates, EBITDA margins expand
- Sotera Health shares rise as Q2 results exceed expectations
- Sotera Health earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Constellation Software, Under Armour, Muenchener Rueckver set to report Friday
- Exploring Analyst Estimates for Sotera Health (SHC) Q2 Earnings, Beyond Revenue and EPS
- Establishment Labs Holdings Inc. (ESTA) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- LifeMD, Inc. (LFMD) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Sotera Health subsidiary agrees to $34 million settlement for Willowbrook claims
- Sotera Health Company: Slow And Steady (NASDAQ:SHC)
Intervallo Giornaliero
15.62 16.09
Intervallo Annuale
9.53 16.75
- Chiusura Precedente
- 15.97
- Apertura
- 15.99
- Bid
- 15.63
- Ask
- 15.93
- Minimo
- 15.62
- Massimo
- 16.09
- Volume
- 2.866 K
- Variazione giornaliera
- -2.13%
- Variazione Mensile
- -3.76%
- Variazione Semestrale
- 36.15%
- Variazione Annuale
- -6.69%
20 settembre, sabato