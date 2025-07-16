통화 / SHC
SHC: Sotera Health Company
15.63 USD 0.34 (2.13%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SHC 환율이 오늘 -2.13%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 15.62이고 고가는 16.09이었습니다.
Sotera Health Company 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
SHC News
- 소테라헬스, 14.2억 달러 규모 리프라이싱된 차입금 확보
- Sotera Health amends credit agreement, secures $1.42 billion in repriced term loans
- Tuesday’s Insider Trades: Key Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Gtcr funds sell $120.89 million in Sotera Health (SHC)
- Warburg Pincus, GTCR affiliates to sell 20 million Sotera Health shares
- Should You Buy Sotera Health Company (SHC) After Golden Cross?
- Jefferies raises Sotera Health stock price target to $16 on strong Q2 results
- Barclays raises Sotera Health stock price target to $17 from $13
- Apple and Netflix Lead Mega-Cap Movers on Friday’s Trading Session
- Compared to Estimates, Sotera Health (SHC) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- SoundHound AI, Ouster, Globalstar, Doximity, JFrog And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Blue Gold (NASDAQ:BGL), Astrana Health (NASDAQ:ASTH)
- Tesla and Palantir Lead Mega-Cap Stock Movers on Friday
- Sotera Health (SHC) Q2 2025 Earnings Transcript
- Sotera Health Q2 2025 slides: revenue growth accelerates, EBITDA margins expand
- Sotera Health shares rise as Q2 results exceed expectations
- Sotera Health earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Constellation Software, Under Armour, Muenchener Rueckver set to report Friday
- Exploring Analyst Estimates for Sotera Health (SHC) Q2 Earnings, Beyond Revenue and EPS
- Establishment Labs Holdings Inc. (ESTA) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- LifeMD, Inc. (LFMD) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Sotera Health subsidiary agrees to $34 million settlement for Willowbrook claims
- Sotera Health Company: Slow And Steady (NASDAQ:SHC)
일일 변동 비율
15.62 16.09
년간 변동
9.53 16.75
- 이전 종가
- 15.97
- 시가
- 15.99
- Bid
- 15.63
- Ask
- 15.93
- 저가
- 15.62
- 고가
- 16.09
- 볼륨
- 2.866 K
- 일일 변동
- -2.13%
- 월 변동
- -3.76%
- 6개월 변동
- 36.15%
- 년간 변동율
- -6.69%
