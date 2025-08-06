FiyatlarBölümler
SHAK: Shake Shack Inc Class A

99.71 USD 0.76 (0.77%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SHAK fiyatı bugün 0.77% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 97.60 ve Yüksek fiyatı olarak 99.78 aralığında işlem gördü.

Shake Shack Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
97.60 99.78
Yıllık aralık
72.93 144.65
Önceki kapanış
98.95
Açılış
98.57
Satış
99.71
Alış
100.01
Düşük
97.60
Yüksek
99.78
Hacim
3.547 K
Günlük değişim
0.77%
Aylık değişim
-4.58%
6 aylık değişim
10.27%
Yıllık değişim
-1.85%
21 Eylül, Pazar