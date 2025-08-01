КотировкиРазделы
SHAK: Shake Shack Inc Class A

99.04 USD 2.11 (2.09%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SHAK за сегодня изменился на -2.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 98.52, а максимальная — 101.46.

Следите за динамикой Shake Shack Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
98.52 101.46
Годовой диапазон
72.93 144.65
Предыдущее закрытие
101.15
Open
101.05
Bid
99.04
Ask
99.34
Low
98.52
High
101.46
Объем
2.206 K
Дневное изменение
-2.09%
Месячное изменение
-5.22%
6-месячное изменение
9.53%
Годовое изменение
-2.51%
