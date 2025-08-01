Валюты / SHAK
SHAK: Shake Shack Inc Class A
99.04 USD 2.11 (2.09%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SHAK за сегодня изменился на -2.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 98.52, а максимальная — 101.46.
Следите за динамикой Shake Shack Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
98.52 101.46
Годовой диапазон
72.93 144.65
- Предыдущее закрытие
- 101.15
- Open
- 101.05
- Bid
- 99.04
- Ask
- 99.34
- Low
- 98.52
- High
- 101.46
- Объем
- 2.206 K
- Дневное изменение
- -2.09%
- Месячное изменение
- -5.22%
- 6-месячное изменение
- 9.53%
- Годовое изменение
- -2.51%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.