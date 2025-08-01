通貨 / SHAK
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
SHAK: Shake Shack Inc Class A
98.95 USD 0.04 (0.04%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SHAKの今日の為替レートは、-0.04%変化しました。日中、通貨は1あたり96.99の安値と99.66の高値で取引されました。
Shake Shack Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SHAK News
- レイモンド・ジェームズ、シェイク・シャック株に「強い買い」評価を維持
- Raymond James reiterates Strong Buy on Shake Shack stock, sees compelling entry point
- Can Chipotle's Expansion Beyond North America Deliver Growth?
- Consumers Flock Back To Restaurants Driving August Sales Jump - Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG), Domino's Pizza (NASDAQ:DPZ)
- Morning News Wrap-Up: Tuesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Shake Shack (SHAK) Launches New Premium Menu Items in Bid to Attract Customers - TipRanks.com
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- CAVA Scales Kitchen Tech: Can Efficiency Power the Next Growth Leg?
- CAVA's New Openings Hit $3M AUV: Is the Growth Model Sustainable?
- Chipotle's Margins Slip: Can $4 Million AUV Goal Stay on Track?
- Starbucks Eyes China Partnership: Can It Unlock the Next Growth Cycle?
- Portillo's: Insiders Are Eating Their Own Cooking -- Is It Time To Buy The Dip? (NASDAQ:PTLO)
- Why This 1 Growth Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- nLight and Stepan have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Can Chipotle's New Menu Innovations Revive Comp Sales Momentum?
- CAVA Stock Might Convince Me To Get Back Into Restaurants (NYSE:CAVA)
- Shake Shack to open 15 locations in Vietnam by 2035
- Q2 2025 U.S. Retail Preview: Retailers Shift Supply Chains Amid Tariff Pressures
- Serve robotics: Chief software officer Armenta sells $31k in shares
- Serve robotics director Parang sells $59k in stock
- Shake Shack: Excellent Cost Management Offset By Stubbornly Low Traffic (NYSE:SHAK)
- Shake Shack Inc. (SHAK) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Shake Shack (SHAK) Q2 Profit Jumps 63%
- Is Chipotle's Unit Expansion Strategy Still a Recipe for Success?
1日のレンジ
96.99 99.66
1年のレンジ
72.93 144.65
- 以前の終値
- 98.99
- 始値
- 98.59
- 買値
- 98.95
- 買値
- 99.25
- 安値
- 96.99
- 高値
- 99.66
- 出来高
- 2.524 K
- 1日の変化
- -0.04%
- 1ヶ月の変化
- -5.31%
- 6ヶ月の変化
- 9.43%
- 1年の変化
- -2.60%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K