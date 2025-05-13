Dövizler / SGRP
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
SGRP: SPAR Group Inc
1.13 USD 0.04 (3.42%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SGRP fiyatı bugün -3.42% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.12 ve Yüksek fiyatı olarak 1.16 aralığında işlem gördü.
SPAR Group Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SGRP haberleri
- SPAR Group earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- SPAR Group, Inc. (SGRP) Rises As Market Takes a Dip: Key Facts
- SPAR Group, Inc. (SGRP) Registers a Bigger Fall Than the Market: Important Facts to Note
- SPAR Group, Inc. (SGRP) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
- SPAR Group, Inc. (SGRP) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
- SPAR Group earnings missed, revenue fell short of estimates
- SPAR Group responds to founder’s demands for $15 million payment
- SPAR Group regains Nasdaq compliance, faces new filing delay
- Spar group insider Robert G. Brown sells $6,300 in stock
Günlük aralık
1.12 1.16
Yıllık aralık
0.91 2.49
- Önceki kapanış
- 1.17
- Açılış
- 1.15
- Satış
- 1.13
- Alış
- 1.43
- Düşük
- 1.12
- Yüksek
- 1.16
- Hacim
- 92
- Günlük değişim
- -3.42%
- Aylık değişim
- -5.04%
- 6 aylık değişim
- -15.04%
- Yıllık değişim
- -53.88%
21 Eylül, Pazar