SGRP: SPAR Group Inc
1.14 USD 0.03 (2.56%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SGRP hat sich für heute um -2.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.14 bis zu einem Hoch von 1.16 gehandelt.
Verfolgen Sie die SPAR Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SGRP News
- SPAR Group earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- SPAR Group, Inc. (SGRP) Rises As Market Takes a Dip: Key Facts
- SPAR Group, Inc. (SGRP) Registers a Bigger Fall Than the Market: Important Facts to Note
- SPAR Group, Inc. (SGRP) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
- SPAR Group, Inc. (SGRP) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
- SPAR Group earnings missed, revenue fell short of estimates
- SPAR Group responds to founder’s demands for $15 million payment
- SPAR Group regains Nasdaq compliance, faces new filing delay
- Spar group insider Robert G. Brown sells $6,300 in stock
Tagesspanne
1.14 1.16
Jahresspanne
0.91 2.49
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.17
- Eröffnung
- 1.15
- Bid
- 1.14
- Ask
- 1.44
- Tief
- 1.14
- Hoch
- 1.16
- Volumen
- 16
- Tagesänderung
- -2.56%
- Monatsänderung
- -4.20%
- 6-Monatsänderung
- -14.29%
- Jahresänderung
- -53.47%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K