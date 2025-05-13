QuotazioniSezioni
SGRP
SGRP: SPAR Group Inc

1.13 USD 0.04 (3.42%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SGRP ha avuto una variazione del -3.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.12 e ad un massimo di 1.16.

Segui le dinamiche di SPAR Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.12 1.16
Intervallo Annuale
0.91 2.49
Chiusura Precedente
1.17
Apertura
1.15
Bid
1.13
Ask
1.43
Minimo
1.12
Massimo
1.16
Volume
92
Variazione giornaliera
-3.42%
Variazione Mensile
-5.04%
Variazione Semestrale
-15.04%
Variazione Annuale
-53.88%
21 settembre, domenica