Valute / SGRP
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
SGRP: SPAR Group Inc
1.13 USD 0.04 (3.42%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SGRP ha avuto una variazione del -3.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.12 e ad un massimo di 1.16.
Segui le dinamiche di SPAR Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SGRP News
- SPAR Group earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- SPAR Group, Inc. (SGRP) Rises As Market Takes a Dip: Key Facts
- SPAR Group, Inc. (SGRP) Registers a Bigger Fall Than the Market: Important Facts to Note
- SPAR Group, Inc. (SGRP) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
- SPAR Group, Inc. (SGRP) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
- SPAR Group earnings missed, revenue fell short of estimates
- SPAR Group responds to founder’s demands for $15 million payment
- SPAR Group regains Nasdaq compliance, faces new filing delay
- Spar group insider Robert G. Brown sells $6,300 in stock
Intervallo Giornaliero
1.12 1.16
Intervallo Annuale
0.91 2.49
- Chiusura Precedente
- 1.17
- Apertura
- 1.15
- Bid
- 1.13
- Ask
- 1.43
- Minimo
- 1.12
- Massimo
- 1.16
- Volume
- 92
- Variazione giornaliera
- -3.42%
- Variazione Mensile
- -5.04%
- Variazione Semestrale
- -15.04%
- Variazione Annuale
- -53.88%
21 settembre, domenica