通貨 / SGRP
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
SGRP: SPAR Group Inc
1.17 USD 0.05 (4.46%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SGRPの今日の為替レートは、4.46%変化しました。日中、通貨は1あたり1.12の安値と1.17の高値で取引されました。
SPAR Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SGRP News
- SPAR Group earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- SPAR Group, Inc. (SGRP) Rises As Market Takes a Dip: Key Facts
- SPAR Group, Inc. (SGRP) Registers a Bigger Fall Than the Market: Important Facts to Note
- SPAR Group, Inc. (SGRP) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
- SPAR Group, Inc. (SGRP) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
- SPAR Group earnings missed, revenue fell short of estimates
- SPAR Group responds to founder’s demands for $15 million payment
- SPAR Group regains Nasdaq compliance, faces new filing delay
- Spar group insider Robert G. Brown sells $6,300 in stock
1日のレンジ
1.12 1.17
1年のレンジ
0.91 2.49
- 以前の終値
- 1.12
- 始値
- 1.13
- 買値
- 1.17
- 買値
- 1.47
- 安値
- 1.12
- 高値
- 1.17
- 出来高
- 126
- 1日の変化
- 4.46%
- 1ヶ月の変化
- -1.68%
- 6ヶ月の変化
- -12.03%
- 1年の変化
- -52.24%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K