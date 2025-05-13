Moedas / SGRP
SGRP: SPAR Group Inc
1.17 USD 0.05 (4.46%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SGRP para hoje mudou para 4.46%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.12 e o mais alto foi 1.17.
Veja a dinâmica do par de moedas SPAR Group Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
1.12 1.17
Faixa anual
0.91 2.49
- Fechamento anterior
- 1.12
- Open
- 1.13
- Bid
- 1.17
- Ask
- 1.47
- Low
- 1.12
- High
- 1.17
- Volume
- 126
- Mudança diária
- 4.46%
- Mudança mensal
- -1.68%
- Mudança de 6 meses
- -12.03%
- Mudança anual
- -52.24%
