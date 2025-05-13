Devises / SGRP
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
SGRP: SPAR Group Inc
1.13 USD 0.04 (3.42%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SGRP a changé de -3.42% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.12 et à un maximum de 1.16.
Suivez la dynamique SPAR Group Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SGRP Nouvelles
- SPAR Group earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- SPAR Group, Inc. (SGRP) Rises As Market Takes a Dip: Key Facts
- SPAR Group, Inc. (SGRP) Registers a Bigger Fall Than the Market: Important Facts to Note
- SPAR Group, Inc. (SGRP) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
- SPAR Group, Inc. (SGRP) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
- SPAR Group earnings missed, revenue fell short of estimates
- SPAR Group responds to founder’s demands for $15 million payment
- SPAR Group regains Nasdaq compliance, faces new filing delay
- Spar group insider Robert G. Brown sells $6,300 in stock
Range quotidien
1.12 1.16
Range Annuel
0.91 2.49
- Clôture Précédente
- 1.17
- Ouverture
- 1.15
- Bid
- 1.13
- Ask
- 1.43
- Plus Bas
- 1.12
- Plus Haut
- 1.16
- Volume
- 92
- Changement quotidien
- -3.42%
- Changement Mensuel
- -5.04%
- Changement à 6 Mois
- -15.04%
- Changement Annuel
- -53.88%
20 septembre, samedi