货币 / SGRP
SGRP: SPAR Group Inc
1.12 USD 0.02 (1.82%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SGRP汇率已更改1.82%。当日，交易品种以低点1.11和高点1.15进行交易。
关注SPAR Group Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SGRP新闻
- SPAR Group earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- SPAR Group, Inc. (SGRP) Rises As Market Takes a Dip: Key Facts
- SPAR Group, Inc. (SGRP) Registers a Bigger Fall Than the Market: Important Facts to Note
- SPAR Group, Inc. (SGRP) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
- SPAR Group, Inc. (SGRP) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
- SPAR Group earnings missed, revenue fell short of estimates
- SPAR Group responds to founder’s demands for $15 million payment
- SPAR Group regains Nasdaq compliance, faces new filing delay
- Spar group insider Robert G. Brown sells $6,300 in stock
日范围
1.11 1.15
年范围
0.91 2.49
- 前一天收盘价
- 1.10
- 开盘价
- 1.11
- 卖价
- 1.12
- 买价
- 1.42
- 最低价
- 1.11
- 最高价
- 1.15
- 交易量
- 137
- 日变化
- 1.82%
- 月变化
- -5.88%
- 6个月变化
- -15.79%
- 年变化
- -54.29%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值