SGRP: SPAR Group Inc
1.10 USD 0.02 (1.79%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SGRP за сегодня изменился на -1.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.09, а максимальная — 1.12.
Следите за динамикой SPAR Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SGRP
- SPAR Group earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- SPAR Group, Inc. (SGRP) Rises As Market Takes a Dip: Key Facts
- SPAR Group, Inc. (SGRP) Registers a Bigger Fall Than the Market: Important Facts to Note
- SPAR Group, Inc. (SGRP) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
- SPAR Group, Inc. (SGRP) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
- SPAR Group earnings missed, revenue fell short of estimates
- SPAR Group responds to founder’s demands for $15 million payment
- SPAR Group regains Nasdaq compliance, faces new filing delay
- Spar group insider Robert G. Brown sells $6,300 in stock
Дневной диапазон
1.09 1.12
Годовой диапазон
0.91 2.49
- Предыдущее закрытие
- 1.12
- Open
- 1.12
- Bid
- 1.10
- Ask
- 1.40
- Low
- 1.09
- High
- 1.12
- Объем
- 49
- Дневное изменение
- -1.79%
- Месячное изменение
- -7.56%
- 6-месячное изменение
- -17.29%
- Годовое изменение
- -55.10%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.